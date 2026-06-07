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07 июня 2026 в 09:23

Пашинян высказался об отношениях РФ и Армении в день парламентских выборов

Пашинян: отношения Армении и России основаны на обоюдном уважении

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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Отношения Армении и России строятся на взаимном уважении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах в стране. Глава правительства приехал на избирательный участок в ереванском районе Шенгавит. По его словам, связи Москвы и Еревана также обладают институциональной глубиной, передает 1in.am.

Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении, — сказал политик.

Пашинян добавил, что определенные силы пытаются создать напряженность в отношениях между Арменией и Россией, но это не получится. По словам премьера, у него налажены тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил: 16 партий и два блока. С утра 7 июня в республике открылись чуть более 2 тыс. избирательных участков. Проходной барьер для партий составляет 4%.

Ранее сообщалось, что в день голосования на парламентских выборах в Армении реклама правящей партии «Гражданский договор» встречается на улицах Еревана значительно чаще, чем плакаты других политических сил. В столице можно увидеть уличные растяжки с изображением улыбающегося Пашиняна, который показывает руками знак сердца.

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