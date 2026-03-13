13 марта 2026 в 20:50

«Необратимые процессы»: Алаудинов предрек проблемы «авторам» войны с Ираном

Алаудинов заявил о грядущих проблемах у США и Израиля из-за войны с Ираном

Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов Фото: NEWS.ru
Война в Иране будет иметь трагические последствия прежде всего для самих США и Израиля, выразил мнение в интервью NEWS.ru заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов. Собеседник полагает, что это будет справедливой «карой» за то, что военные службы этих стран совершают в отношении мирных граждан территорий, на которых сами же ведут боевые действия.

[США и Израиль] опрометчиво поступили, начав войну с Ираном. Потому что дальше уже процессы пойдут необратимые для них самих, — полагает боевой генерал.

Ранее Алаудинов заявил, что удар по больнице в ДНР, приведший к гибели врачей, связан с неспособностью украинских подразделений удерживать линию фронта. По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на то, чтобы вызвать возмущение среди россиян.

Он также сообщил, что очередной «полк смерти» ВСУ был уничтожен российскими военнослужащими. Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что «смертоносные» подразделения противника, понеся потери, вынуждены были отступить на десятки километров в тыл.

Виктория Катаева
В. Катаева
