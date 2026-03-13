Дружба с Нагиевым, слухи об изменах, театр: как живет актер Игорь Лифанов

Актер Игорь Лифанов активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об уехавших коллегах?

Чем известен Лифанов

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.

После окончания школы он три года отслужил в Морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Лифанов учился с Дмитрием Нагиевым, с которым поддерживает дружеские отношения по сей день.

«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — говорил актер Teleprogramma.pro.

Лифанов снимался в лентах «Брат», «Русский спецназ», «Дневной дозор», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Стриптизеры», «Девушка на миллион», «Крутые меры», «Сыщицы» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Игорь Лифанов Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Что известно о личной жизни Лифанова

Первой женой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова.

Второй супругой Лифанова тоже стала однокурсница — Татьяна Аптикеева. В браке родилась дочь Анастасия, она также стала актрисой.

Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе Лифанов познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее развелся с Аптикеевой. Косенко родила Лифанову дочь Алису.

В 2023 году друг артиста заявил, что жена изменяет ему, но она опровергла эту информацию.

Что Лифанов говорил об уехавших коллегах

Игорь Лифанов заявлял, что уехавшим российским актерам трудно добиться успеха за границей. Он рассказал, что, когда ездил на гастроли в другие страны, на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — вспомнил Лифанов.

Также он признавался, что безразличен к санкциям и запретам, которые применяют в отношении российских знаменитостей.

Артист находится в черном списке Украины с 2018 года из-за посещения Крыма.

Чем сейчас занимается Лифанов

Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Ночь ее откровений», «Продвинутая семейка», «Авантюра», «Двое в лифте, не считая текилы» и «Филумена Мартурано».

В 2025 году артист снялся в боевике «Отверженные». В скором времени также можно будет увидеть сериал «Пять минут тишины. Леса и реки» с его участием.

