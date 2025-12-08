Психолог дала три действенных совета, как пережить измену

Пережить болезненный опыт измены и сохранить внутреннюю опору можно, дав безопасный выход эмоциям и приняв четкое решение о будущем отношений, заявила NEWS.ru психолог Ольга Дубасова. По ее словам, выражение своих чувств через разговор, ведение дневника или работу со специалистом снижает напряжение и помогает вернуть контроль.

Как пережить измену? Признайте эмоции и дайте им безопасный выход. Шок, злость, стыд, тревога — нормальная реакция психики на предательство. Эффективнее всего прямо назвать происходящее и позволить себе прожить чувства. Разговоры с близкими, дневники или работа со специалистом снижают внутреннее напряжение и возвращают ощущение контроля над происходящим. Делайте выбор о будущем, когда эмоции улягутся. Решать судьбу отношений в острой фазе — риск повторной травмы. Сначала нужно восстановить внутреннюю опору и только после этого определять, что делать дальше, — пояснила Дубасова.

Она добавила, что далее необходимо сосредоточиться на возвращении ощущения стабильности через базовые элементы рутины и ежедневную заботу о себе. По словам специалиста, это формирует фундамент для восстановления самоценности.

Еще один важный этап, чтобы пережить измену, заключается в возвращении устойчивости через рутину и заботу о себе. После измены многие ощущают, что потеряли опору, поэтому важно восстановить базовые элементы стабильности: сон, питание, движение, привычные ритуалы дня. Эти действия возвращают ощущение «я есть» — фундамент, без которого невозможно ни восстановление самооценки, ни дальнейшие решения. Психологи советуют ежедневно фиксировать свои сильные стороны и успехи — это помогает вернуть уважение к себе и отделить собственную ценность от поступков партнера, — резюмировала Дубасова.

