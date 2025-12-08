ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 06:20

Психолог дала три действенных совета, как пережить измену

Психолог Дубасова: безопасный выход эмоций поможет пережить измену

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пережить болезненный опыт измены и сохранить внутреннюю опору можно, дав безопасный выход эмоциям и приняв четкое решение о будущем отношений, заявила NEWS.ru психолог Ольга Дубасова. По ее словам, выражение своих чувств через разговор, ведение дневника или работу со специалистом снижает напряжение и помогает вернуть контроль.

Как пережить измену? Признайте эмоции и дайте им безопасный выход. Шок, злость, стыд, тревога — нормальная реакция психики на предательство. Эффективнее всего прямо назвать происходящее и позволить себе прожить чувства. Разговоры с близкими, дневники или работа со специалистом снижают внутреннее напряжение и возвращают ощущение контроля над происходящим. Делайте выбор о будущем, когда эмоции улягутся. Решать судьбу отношений в острой фазе — риск повторной травмы. Сначала нужно восстановить внутреннюю опору и только после этого определять, что делать дальше, — пояснила Дубасова.

Она добавила, что далее необходимо сосредоточиться на возвращении ощущения стабильности через базовые элементы рутины и ежедневную заботу о себе. По словам специалиста, это формирует фундамент для восстановления самоценности.

Еще один важный этап, чтобы пережить измену, заключается в возвращении устойчивости через рутину и заботу о себе. После измены многие ощущают, что потеряли опору, поэтому важно восстановить базовые элементы стабильности: сон, питание, движение, привычные ритуалы дня. Эти действия возвращают ощущение «я есть» — фундамент, без которого невозможно ни восстановление самооценки, ни дальнейшие решения. Психологи советуют ежедневно фиксировать свои сильные стороны и успехи — это помогает вернуть уважение к себе и отделить собственную ценность от поступков партнера, — резюмировала Дубасова.

Ранее семейный психотерапевт Татьяна Поддубная заявила, что измена может стать способом привлечь внимание партнера или вызвать его реакцию, когда другие методы общения перестают быть эффективными. По ее словам, неверность иногда помогает сохранить отношения.

