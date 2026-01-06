Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 16:23

Певица Катя Семенова объяснила, почему простила мужа после череды его измен

Певица Семенова назвала тему измен не стоящей переживаний

Катя Семенова Катя Семенова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полное переосмысление жизни привело к воссоединению с бывшим мужем спустя 4,5 года после разрыва, рассказала в интервью NEWS.ru певица и автор песен Катя Семенова. Мужем Семеновой был артист комедийного жанра Михаил Церишенко, с которым она развелась спустя 26 лет брака из-за его измен. Однако недавно пара снова стала жить вместе, рассказала исполнительница.

Время проходит и оказывается, что существуют вещи намного более важные и сильные, чем эта вся мышиная возня. У бывшего мужа произошла нехорошая ситуация, я поняла, что он никому не нужен. А мы прожили с ним до развода 26 лет. Уже родные люди, — отметила артистка.

Она добавила, что научилась принимать близкого человека таким, какой он есть, со всеми недостатками. Это дало новый взгляд на отношения с экс-супругом с позиции родственных чувств, призналась собеседница.

Родственники же тоже бывают разные, некоторые ругаются всю жизнь. Мишка мой родной человек со своими прибамбасами, своей историей, которая мне не всегда нравится. Но уж какой есть. Стали жить вместе и помогать друг другу, — уточнила Семенова.

Она добавила, что не стала заново регистрировать брак с бывшим мужем. Однако отношения с ним стали добрыми и теплыми, и это намного важнее брачных уз, полагает артистка.

Ранее Семенова выразила отношение к слухам о том, что Алла Пугачева сломала карьеру многим своим коллегам. По мнению Екатерины, образ якобы всемогущей Аллы Борисовны является одной из легенд отечественного шоу-бизнеса.

Также Семенова вспомнила, как Пугачева в ответ на доброжелательное приветствие могла послать человека на три буквы. Из-за некорректного поведения народной артистки СССР, отмечает собеседница, с ней «не хотелось здороваться первой».

Виктория Катаева
В. Катаева
