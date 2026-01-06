Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 15:30

Катя Семенова объяснила, почему никогда не стремилась «дружить с Пугачевой»

Семенова заявила, что общаться с Пугачевой было некомфортно из-за ее поведения

Екатерина Семенова, 1988 год Екатерина Семенова, 1988 год Фото: Александр Макаров / РИА Новости
Певица Алла Пугачева в ответ на доброжелательное приветствие могла послать человека на три буквы, рассказала в интервью NEWS.ru певица и автор песен Катя Семенова. В 1990-е она неоднократно участвовала в телевизионном проекте «Рождественские встречи», хозяйкой которого была Примадонна. Из-за некорректного поведения народной артистки СССР, отмечает собеседница, с ней «не хотелось здороваться первой».

Никогда с Пугачевой первой я не здоровалась. Потому что много раз видела, какой-то человек идет, начинает лебезить: «Алла Борисовна, здравствуйте». «Пошел ты», — непечатно отвечала она… Просто из-за «здрасьте» послать на три буквы, — вспомнила собеседница.

Она добавила, что чувствовала себя всегда некомфортно в обществе Пугачевой из-за проскальзывавшего в ее поведении высокомерного отношения к окружающим.

Пугачева как-то спросила меня: «Чего ты ко мне никогда в гости не приезжаешь? Все же ездят, у меня клево!» А я не стремилась. Не то чтобы ее боялась. Но мне в ее компании всегда было некомфортно. Разные мы, — подчеркнула исполнительница.

Ранее Семенова затруднилась назвать причины эмиграции Пугачевой из России после начала СВО. Даже страх за будущее детей и внуков, по мнению собеседницы, не дает Примадонне права вести себя так, как она повела.

Также Семенова развенчала слухи о том, будто Пугачева сломала карьеру многим своим коллегам. Артистка предположила, что образ якобы всемогущей Аллы Борисовны является одной из легенд отечественного шоу-бизнеса.

