Звезда 90-х Семенова затруднилась ответить на вопрос об эмиграции Пугачевой

Исполнительница песни «Чтоб не пил, не курил» и многих других хитов 80-х и 90-х Екатерина Семенова в интервью NEWS.ru затруднилась назвать причины эмиграции Аллы Пугачевой из России после начала СВО. Даже страх за будущее детей и внуков, по мнению Семеновой, не дает Примадонне права вести себя так, как она повела.

Пугачева испугалась, что ее санитаркой возьмут <...> [в зону СВО] что ли? За что можно было так испугаться, что уехать? За судьбу детей, допустим. Но у нас всех есть дети, внуки. Моему внуку 17-й год, предстоит идти в армию. Это не значит, что я из страха за него начну лить грязь на нашу страну и людей, — отметила собеседница.

Она выразила мнение, что считает оскорбительными и неприемлемыми некоторые высказывания Пугачевой. Вместе с тем скорее всего, предположила Семенова, в скором времени Алла Борисовна вернется в Россию «как ни в чем не бывало».

Сказать, что вы «были холопами, а стали рабами» — это же насколько надо не уважать своих зрителей, чтобы так о них говорить. Нет такой профессии на земле, которая позволяла бы оскорблять других людей…Вы с какими глазами сюда вернетесь, столько дерьма вылив на нашу страну? С другой стороны, наверное, с обычными. Как уехали, так и приехали, — полагает исполнительница и автор песен.

Ранее народный артист РФ Евгений Стеблов также затруднился назвать вероятный мотив отъезда Пугачевой из России после начала СВО, ведь ей на родине ничего не запрещали. Кроме того, он добавил, что не понимает, почему ранее на отечественной эстраде из творчества самой обычной, по его мнению, исполнительницы был буквально создан культ.

В свою очередь, глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что намерен лишить Пугачеву звания народной артистки СССР. По его мнению, профильные органы должны возбудить уголовное дело против артистки.