«Тату» продвигает семейные ценности: что случилось с Волковой и Катиной

Концерт группы «Тату» отменили без объяснения причин в Грузии. А на выступлении в Мексике у дуэта был аншлаг. Практические нет свободных мест на концертах группы и в России. Эксперты говорят, что у «Тату» — вторая волна популярности. Добьются ли «черненькая» и «рыженькая» успеха, как Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, которые зарабатывают огромные гонорары на новом витке славы, — выяснял NEWS.ru.

Где выступают сейчас Катина и Волкова

Летом 2025 года группа «Тату» анонсировала свое воссоединение. Певицы коллектива Юля Волкова и Лена Катина сообщили в своих соцсетях, что поклонники давно просили их вернуться на сцену с совместными выступлениями. Вот и решили, по их словам, порадовать своих фанатов.

По мнению продюсера Павла Рудченко, все дело в деньгах. «Лена выпускала синглы, записывала альбомы, пыталась петь живьем с коллективом музыкантов. Юля также предпринимала попытки петь и записывала альбом. Но сольные карьеры не были столь успешными, как дуэт. Волкова и Катина поодиночке не так востребованы, как „черненькая“ и „рыженькая“ вместе. Потому что их воспринимают как дуэт с музыкальным вайбом», — утверждает продюсер.

После распада коллектива в 2009 году у солисток были натянутые отношения. Они предпринимали попытки вновь петь дуэтом — сначала в 2012-м, потом в 2014-м. Но каждый раз начинались творческие разногласия. О своих обидах Юля и Лена рассказали в фильме «Чем пришлось расплатиться юным солисткам „Тату“ за скандальную славу?», который вышел в 2022 году на телеканале НТВ. Тогда же они признались, что никакой романтической истории между ними не было, ее придумал ради скандального пиара продюсер коллектива Иван Шаповалов.

19 июля 2025 года «Тату» дали свой первый концерт после воссоединения в известном отеле недалеко от Ялты. Депутат Государственной думы Нина Останина призывала власти Крыма отменить концерт. Она напомнила, что скандальный имидж группы и некоторые их песни подпадают под запреты, установленные российским законодательством.

В действительности артистки теперь выступают за семейные ценности. Лена Катина воспитывает двоих сыновей, она второй раз замужем. У Юли Волковой также двое детей. Как говорили певицы в шутку в «Шоу Воли» на ТНТ: «Тут не до поцелуев на сцене».

Солистка группы «Тату» Юлия Волкова Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

В конце 2025 года группа «Тату» дала первый концерт за рубежом, в Мексике. Она выступала в нескольких городах, где был настоящий солд-аут (проданы все билеты). С успехом прошел концерт и в Японии, 30 января должен был состояться в Грузии. Но неожиданно он был отменен. В 2026 году у группы запланированы концерты в Екатеринбурге, Казахстане, а также выступления в других странах. Певицы обещали, что скоро будут записывать новые песни.

Популярны ли «татушки» сейчас в России

Продюсер Сергей Дворцов, который делал проект с одной из «татушек», рассказал NEWS.ru, что Лена и Юля сейчас очень популярны. «На концертах „Тату“ в залах где-то на 2000 мест практически не было свободных кресел. Послушать „черненькую“ и „рыженькую“ приходят и миллениалы, и уже их дети. Певицы исполняют свои проверенные хиты в рамках концерта. От прежнего скандального имиджа они отказались», — подчеркнул продюсер.

По его мнению, у «Тату» есть качественные зажигательные хиты, под которые хочется танцевать. Именно музыкой, а не провокационным имиджем, полагает Дворцов, они сейчас и берут аудиторию. «За один концерт группа может заработать 10–15 млн рублей приблизительно», — утверждает собеседник.

На корпоративах гонорар солисток составляет около 17 млн рублей. Отмену концерта группы в Грузии Дворцов связал с политическими причинами.

Сможет ли «Тату» вернуть мировую славу

Бывший директор «Тату» Леонид Дзюник считает, что мировая слава группы, хоть она долгие годы и не выступала за границей, никуда не делась. Он не удивлен тому, что в Мексике группа собирает полные залы. «У меня много друзей живет за рубежом. Когда они мне звонят, то рассказывают, что песни и клипы „Тату“ часто крутят по радио и ТВ, особенно в испаноязычных странах и Америке. Поэтому меня не удивляет, что собрали в Мексике полный зал. Хоть у группы сейчас и нет эпатажного имиджа, свою аудиторию они возьмут песнями», — заявил Дзюник NEWS.ru.

Он добавил: чтобы привлечь к своему творчеству более молодых слушателей, «Тату» нужно записывать новые трендовые песни. Авторами могли бы выступать те же зумеры, которые знают, «что лучше заходит в рилсах», полагает собеседник.

Максим Загорулько, продюсер и основатель магазина песен Max Song, наоборот, считает, что «Тату» нужно продолжать работать для своей аудитории — в этом будет их преимущество и шанс сохранить успех. «„Тату“ начинают не с нуля, у них уже есть сильный старт. Поэтому вернуться будет проще, шансов на успех больше. Гораздо честнее звучать актуально и дерзко, но говорить о проблемах 40-летних. Если получится сохранить остроту, дуэтность, откровенность — при этом точно почувствовать суть времени и выразить ее по-своему, это может прозвучать даже честнее, чем раньше», — сказал продюсер в беседе с NEWS.ru.

Солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова выступают на концерте в рамках фестиваля Ovion Show на стадионе «Динамо» в Минске, 2022 год Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Загорулько утверждает, что не нужно зацикливаться на возрасте артисток, как это делают некоторые эксперты: предрекают дуэту провал лишь потому, что солисткам уже далеко не 20. «Существует множество примеров, когда новый этап у исполнителей начинался в 40 лет и позже. Мадонна, Киркоров, группа „Ленинград“ неоднократно переживали перерождение. После 40 появляется новый смысл и новая глава для артиста», — резюмировал собеседник.

