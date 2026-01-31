Долги, развод после 19 лет брака, мнение об СВО: как живет Андрей Мерзликин

Долги, развод после 19 лет брака, мнение об СВО: как живет Андрей Мерзликин

Актер Андрей Мерзликин рассказал, с кем после развода живут его дети. Что известно о личной жизни артиста, какие долги у него были, чем занимается сейчас?

Развод после 19 лет брака, дети

В начале июня прошлого года на портале мировых судей города Москвы появилась информация о разводе Мерзликина и его супруги Анны Осокиной, с которой он заключил брак в 2006 году.

В Сети активно обсуждалось, что актер мог уйти от жены к своему тренеру по скалолазанию Полине. Мерзликин сам опроверг эту информацию. Он сделал скрин, который опубликовал на своей странице в соцсети, и подписал: «Фейк».

При этом звезда культового российского боевика «Бумер» не стал судиться с экс-супругой за совместно нажитое имущество, рассказала близкая подруга Анны. По ее словам, пара рассталась мирно, сохранив взаимное уважение.

Супруги долгое время пытались сохранить брак, но в итоге расстались «по-доброму», подчеркнула девушка. Она особо отметила, что Анна всегда поддерживала Мерзликина в течение их совместной жизни и никогда не выносила сор из избы, в отличие от жен многих других знаменитостей.

«Андрей — достойный и воспитанный мужчина, он не будет судиться с женой за совместно нажитое и оставит матери своих детей столько, сколько оставляют благородные мужья. Потому что неизвестно, кем бы он стал и где был, будь рядом с ним другая женщина», — отмечалось в источнике.

Также стало известно, что четверо детей остались жить с Андреем Мерзликиным после развода. Артист признался в этом на торжественной церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».

«[Дети сейчас живут] со мной», — сказал артист.

Он уточнил, что решение о расставании было принято полгода назад после почти 20 лет брака, но отношения с бывшей супругой остались теплыми. Мерзликин также выразил благодарность за все, что произошло за годы совместной жизни. Вместе с Анной они воспитывают 18-летнего Федора, 16-летнюю Серафиму, 14-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара.

Долги

В августе Telegram-канал Mash писал, что Андрей Мерзликин задолжал крупную сумму московским коммунальщикам. По данным источника, речь идет о 162 тысячах рублей.

Авторы публикации написали, что «Жилищник района Очаково-Матвеевское» подал судебный приказ на девятерых человек, среди которых были Мерзликин с женой. Mash отмечал, что они игнорировали оповещения коммунальщиков с конца ноября 2023 года.

В публикации говорится, что к концу лета ГБУ обратилось за помощью в суд: коммунальщики потребовали вернуть 162 тысячи рублей.

Что Мерзликин говорил об СВО

Актер считает спецоперацию трагической, но вынужденной мерой.

«Никогда не был борцом с чем-то, но всегда считал и считаю: если тебе что-то не нравится, дай альтернативу, объясни, что тебе дорого и важно, что, как тебе кажется, должно быть. И это всегда самое сложное. Чтобы не превращаться в диванного комментатора, надо все подкреплять действием, да еще и с горячим сердцем», — говорил артист в интервью.

По словам Мерзликина, среди его друзей оказалось много тех, кто находится в зоне СВО с первого дня. Артист добавил, что хотел отправиться на фронт, но этому помешал его статус многодетного отца.

Читайте также:

Работа на Украине, тайный избранник, отсутствие детей: как живет Коняшкина

Измены, разрушение носа, глубокая депрессия: как живет Алиса Аршавина

Отказ от гражданства США, допинг-скандал, слезы отца: как живет Шарапова