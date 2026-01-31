Отказ от гражданства США, допинг-скандал, слезы отца: как живет Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова была официально включена в Международный зал теннисной славы. Чем она занимается после завершения спортивной карьеры, как складывается ее личная жизнь?

Чем известна Шарапова

Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в городе Нягань. Ее отец — Юрий Шарапов, заслуженный тренер России по теннису. В четыре года она впервые взяла ракетку в руки, в восьмилетнем возрасте вместе с отцом переехала в США, спустя еще один год поступила в академию Ника Боллетьери. В 14 лет стала профессиональной спортсменкой.

Шарапова за годы карьеры выиграла пять турниров Большого шлема и была первой ракеткой мира. Также она — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон-2002) в одиночном разряде.

Что известно о допинговом скандале с Шараповой

В 2016 году Мария Шарапова на специально созванной пресс-конференции сообщила, что в ее допинг-тесте был обнаружен мельдоний. По словам спортсменки, она принимала препарат с 2006 года и не знала, что с 1 января 2016 года он был включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных веществ.

На фоне этого заявления некоторые компании разорвали с Шараповой рекламные контакты, также ее временно исключили из рейтинга WTA. В спорт теннисистка вернулась спустя год.

Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почему Шарапова завершила карьеру

В 2019 году Мария Шарапова получила травму запястья и прекратила выступление на Australian Open. В 2020 году она объявила о завершении карьеры.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей скалой. Мой путь был заполнен взлетами и падениями, но вид с ее вершины всегда был потрясающим. После 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору — чтобы соревноваться в другом месте. <…> В то же время есть несколько простых вещей, которых я с нетерпением жду: чувства спокойствия и моменты с семьей», — поделилась она.

Что известно о личной жизни Шараповой

Мария Шарапова в разные годы состояла в отношениях с баскетболистом Сашей Вуячичем и теннисистом Григором Димитровым.

В 2020 году спортсменка объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. В 2022 году у пары родился сын Теодор.

Чем сейчас занимается Шарапова, где живет

Мария Шарапова с семьей живет в США. В 2020 году спортсменка купила трехэтажный дом в пригороде Лос-Анджелеса с видом на океан.

Экс-теннисистка занимается благотворительной деятельностью и посещает мероприятия по всему миру. В августе 2025 года Шарапова была удостоена высшей чести в мире спорта — включению в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония состоялась в американском Ньюпорте. Она получила специальную награду из рук соперницы — американки Серены Уильямс.

В ходе своего выступления Шарапова поблагодарила отца за то, что он всегда был рядом. После этих слов Юрий Шарапов не сдержал эмоций и заплакал. Затем прослезилась и сама спортсменка.

«Папа, мы сделали это вместе. Мне повезло, что я прошла этот путь под твоим крылом. Ты всегда верил, ты был уверен в своих решениях и никогда не оглядывался назад», — сказала она.

Мария Шарапова, 2004 год Фото: Global Look Press

Несмотря на 30 лет жизни в США, у Шараповой нет американского гражданства.

«Если бы я хотела, то получила бы гражданство США. Но я никогда не обсуждала этот вопрос с членами своей семьи и командой. Во мне живет русская культура», — говорила она.

