Кафельников оценил включение Шараповой в Зал теннисной славы

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников назвал место россиянки Марии Шараповой в Зале теннисной славы заслуженным. Его слова приводит "Чемпионат".

«Включение в Международный зал теннисной славы — это очень престижно. Я голосовал за ее вступление. Никто не ставит под сомнение результаты Шараповой. Она попала в Зал славы заслуженно», — заявил Кафельников.

Ранее Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы. Пятикратная победительница турниров Большого шлема завершила профессиональную карьеру в 2020 году. За годы выступлений Шарапова добилась феноменальных успехов: 36 титулов в одиночном разряде, победы на всех четырех турнирах серии «Большого шлема», «серебро» Олимпиады-2012 в Лондоне и триумф в Кубке Федерации (2008) в составе национальной сборной. Именно она стала первой россиянкой, кто был знаменосцем команды на летних Олимпийских играх в Лондоне.

Шарапова стала первой теннисисткой из России в Зале теннисной славы. До нее туда были включены Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).