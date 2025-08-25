Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:37

Кафельников оценил включение Шараповой в Зал теннисной славы

Кафельников назвал Шарапову достойным представителем Зала теннисной славы

Мария Шарапова Мария Шарапова Фото: Ik Aldama/Global Look

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников назвал место россиянки Марии Шараповой в Зале теннисной славы заслуженным. Его слова приводит "Чемпионат".

«Включение в Международный зал теннисной славы — это очень престижно. Я голосовал за ее вступление. Никто не ставит под сомнение результаты Шараповой. Она попала в Зал славы заслуженно», — заявил Кафельников.

Ранее Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы. Пятикратная победительница турниров Большого шлема завершила профессиональную карьеру в 2020 году. За годы выступлений Шарапова добилась феноменальных успехов: 36 титулов в одиночном разряде, победы на всех четырех турнирах серии «Большого шлема», «серебро» Олимпиады-2012 в Лондоне и триумф в Кубке Федерации (2008) в составе национальной сборной. Именно она стала первой россиянкой, кто был знаменосцем команды на летних Олимпийских играх в Лондоне.

Шарапова стала первой теннисисткой из России в Зале теннисной славы. До нее туда были включены Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).

Мария Шарапова
теннис
Евгений Кафельников
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
«Я не хочу»: Трамп объяснил желание «избавиться» от Пентагона
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.