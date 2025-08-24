Мария Шарапова навечно вписала свое имя в историю тенниса Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы

Легендарная российская теннисистка Мария Шарапова удостоена высшей чести в мире спорта, передает NBS News. Она была введена в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония состоялась в американском Ньюпорте.

Право объявить о включении Шараповой в Зал славы выпало ее давней коллеге по корту, 23-кратной победительнице турниров Большого шлема американке Серене Уильямс. Она представила россиянку как «бывшую соперницу, бывшую болельщицу и вечную подругу».

В моей карьере было всего несколько игроков, которые бросали мне вызов, каждый раз, когда мы выходили на корт. Мария Шарапова была одной из них. Каждый раз, когда я видела ее имя рядом со своим в сетке, я тренировалась усерднее, — заявила Уильямс.

Пятикратная победительница турниров Большого шлема завершила профессиональную карьеру в 2020 году. За годы выступлений Шарапова добилась феноменальных успехов: 36 титулов в одиночном разряде, победы на всех четырех турнирах серии «Большого шлема», «серебро» Олимпиады-2012 в Лондоне и триумф в Кубке Федерации (2008) в составе национальной сборной. Именно она стала первой россиянкой, кто был знаменосцем команды на летних Олимпийских играх в Лондоне.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Польши Ига Свентек превзошла теннисистку из России Марию Шарапову по количеству завоеванных титулов в турнирах Уимблдона. Она в шестой раз одержала победу на соревнованиях Большого шлема.