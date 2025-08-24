Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 06:28

Мария Шарапова навечно вписала свое имя в историю тенниса

Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы

Мария Шарапова Мария Шарапова Фото: IK ALDAMA/Global Look Press

Легендарная российская теннисистка Мария Шарапова удостоена высшей чести в мире спорта, передает NBS News. Она была введена в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония состоялась в американском Ньюпорте.

Право объявить о включении Шараповой в Зал славы выпало ее давней коллеге по корту, 23-кратной победительнице турниров Большого шлема американке Серене Уильямс. Она представила россиянку как «бывшую соперницу, бывшую болельщицу и вечную подругу».

В моей карьере было всего несколько игроков, которые бросали мне вызов, каждый раз, когда мы выходили на корт. Мария Шарапова была одной из них. Каждый раз, когда я видела ее имя рядом со своим в сетке, я тренировалась усерднее, — заявила Уильямс.

Пятикратная победительница турниров Большого шлема завершила профессиональную карьеру в 2020 году. За годы выступлений Шарапова добилась феноменальных успехов: 36 титулов в одиночном разряде, победы на всех четырех турнирах серии «Большого шлема», «серебро» Олимпиады-2012 в Лондоне и триумф в Кубке Федерации (2008) в составе национальной сборной. Именно она стала первой россиянкой, кто был знаменосцем команды на летних Олимпийских играх в Лондоне.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Польши Ига Свентек превзошла теннисистку из России Марию Шарапову по количеству завоеванных титулов в турнирах Уимблдона. Она в шестой раз одержала победу на соревнованиях Большого шлема.

теннис
Мария Шарапова
признание
СеренаУильямс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучены признаки, которые помогут распознать террористов
Всем российским пенсионерам предложили удешевить проезд
Уничтожили линию снабжения ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 августа
Шведский пункт НАТО остался без света
Мария Шарапова навечно вписала свое имя в историю тенниса
Очевидцы рассказали о раздавшейся канонаде в Сызрани
В США озвучили, куда власти еще намерены отправить военных
Как доехать до Астрахани по платной М-4 «Дон» и бесплатным Р-216 и Р-22
Юрист объяснила, как законно отказаться сдавать деньги в школе
Врачи пояснили, сколько арбуза можно съесть в «сезонный» период
Стало известно, чем грозит чрезмерное употребление сладкой газировки
Российские силы крепко держат свои позиции в Сумской области
Обнародован перечень обязательных школьных предметов в России
Романы, намоленное материнство, карьера: куда пропала Равшана Куркова
Россиянам рассказали о простом способе для выхода на страховую пенсию
С основателя банка «Тинькофф» перестали взыскивать 20 млн рублей
На Курской АЭС после атаки украинского БПЛА начался пожар
Москвичей предупредили о резком снижении видимости на улицах
Граждан РФ ждет сокращенная рабочая неделя в ноябре
Составлен список звезд, объявивших о разводе летом 2025 года
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.