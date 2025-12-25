Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 06:15

Самый лучший холодец из говядины по всем правилам: застывает сам!

Холодец из говядины: простой рецепт Холодец из говядины: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Делимся идеальным рецептом холодца из говядины. Получится приготовить без желатина!

Возьмите 1,8–2 кг говяжьих ножек и голяшки, если хотите побольше мяса, добавьте 1 говяжью рульку. Как следует промойте мясо, разрубите крупные куски и выложите все мясо в кастрюлю. Залейте сверху 4,5–5 л ледяной воды так, чтобы она целиком покрывала мясо.

Поставьте емкость на сильный огонь и дождитесь, пока закипит. Варите 10 минут, затем слейте все, промойте говядину. Опять отправьте говядину в кастрюлю, залейте 4,5 л чистой ледяной воды, опять дождитесь кипения.

Убавьте мощность плиты до минимума. Варите холодец при едва заметном бурлении 6–7 часов, крышку держите чуть приоткрытой, пенку убирайте в первые полчаса.

За 1,5 часа до конца варки добавьте 1 крупную луковицу прямо в шелухе, 1 очищенную морковку, 3 лаврушки и 8–10 горошин черного перца. За полчаса до конца положите 1,5 ст. л. соли.

Снимите кастрюлю с плиты. Достаньте мясо, снимите его с костей, мелко нарежьте. Переложите в формы. Закиньте туда же 5–6 измельченных долек чеснока.

Процедите бульон через мелкое сито и аккуратно разлейте по формам. Остудите при комнатной температуре 1 час, затем уберите в холодильник минимум на 6–8 часов до полного застывания.

простой рецепт
холодец
рецепты
рецепт
закуски
Новый год
праздники
Анастасия Фомина
А. Фомина
