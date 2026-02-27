Зимняя Олимпиада — 2026
На завтрак в пост готовлю ароматные яблочные оладьи на минералке — пышные, румяные, без яиц

Беру яблоки, муку и минералку — и готовлю пышные, румяные оладьи прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что газированная минеральная вода заменяет яйца и молоко, делая тесто лёгким и воздушным, а яблоки добавляют натуральную сладость и сочность. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие по краям оладьи с нежной, пористой серединкой и яркими яблочными нотками. Они такие аппетитные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу. Даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что в тесте нет ни яиц, ни молока.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных яблока, 1 стакан пшеничной муки, 1 стакан сильногазированной минеральной воды, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, ½ ч. ложки соды, растительное масло для жарки, корица или ваниль по желанию. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте муку, сахар, соль, соду и корицу. Постепенно влейте минералку, тщательно размешивая венчиком до однородности. Добавьте яблоки и перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив мёдом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Готовим золотистые, хрустящие по краям оладьи с нежной, пористой серединкой и яркими яблочными нотками. Даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что в тесте нет ни яиц, ни молока.
2 крупных яблока, 1 стакан пшеничной муки, 1 стакан сильногазированной минеральной воды, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, ½ ч. ложки соды, растительное масло для жарки, корица или ваниль
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте муку, сахар, соль, соду и корицу. Постепенно влейте минералку, тщательно размешивая венчиком до однородности. Добавьте яблоки и перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив мёдом.
