Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека

Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека

Два человека погибли в ДТП в Лужском районе, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел вечером 26 февраля.

В ведомстве рассказали, что один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем.

Пассажир легковой машины направлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас сотрудники ведомства продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП, в котором погибли два человека, произошло в Зольском районе Кабардино-Балкарии на федеральной трассе «Кавказ». По предварительным данным, 26 февраля около четырех часов дня 68-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал через разрыв тросового ограждения на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai.