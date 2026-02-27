Орбан объявил о планах расследовать блокировку нефтепровода на Украине Венгрия и Словакия создадут комиссию для проверки трубопровода «Дружба»

Венгрия и Словакия создают совместную комиссию, которая намерена выехать на Украину для проверки состояния нефтепровода «Дружба», заявил в эфире телеканала М1 венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он отметил, что блокировка трубопровода представляет опасность как для Венгрии, так и для Словакии.

Украина утверждает, что есть технические препятствия для возобновления работы трубопровода, уточнил Орбан. Однако, по информации Венгрии и Словакии, технических проблем не существует, и закрытие связано исключительно с политическими мотивами.

Поэтому мы с Робертом Фицо выступаем за создание совместной следственной комиссии. Задача следственной комиссии — выехать на место и увидеть ситуацию своими глазами. Поэтому я призываю господина Зеленского разрешить этой следственной комиссии прибыть и обеспечить необходимые условия для ее работы, — заявил Орбан.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о невозможности быстро восстановить нефтепровод «Дружба». По его словам, Киев сам же и устраивает атаки на этот объект. Он отметил, что украинские власти, закрыв нефтепровод, не только приняли политическое решение, но и нарушили свои юридические обязательства, взятые в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.