Школы и секции закрыли в Чебоксарах на фоне ракетной опасности

Школы и секции закрыли в Чебоксарах на фоне ракетной опасности

Власти Чебоксар на фоне объявления ракетной опасности в Чувашии отменили уроки в школах и занятия в секциях дополнительного образования, заявил в своем Telegram-канале глава города Станислав Трофимов. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома и держаться подальше от окон.

В целях безопасности вторые смены в школах города отменены. <…> Также отменены занятия в кружках спортивных учреждений и учреждений дополнительного образования, — подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что ракетную опасность объявили сразу в двух субъектах — в Пермском крае и Оренбургской области. Власти призвали жителей регионов проявить бдительность и следить за дальнейшими оповещениями. При этом отмечается, что на территории Прикамья данный режим ввели впервые с начала специальной военной операции на Украине.

До этого серия взрывов прозвучала в Таганроге. Глава города Светлана Камбулова посоветовала жителям спрятаться в укрытии. Предварительно, во время отражения воздушной атаки ВСУ обломки ракеты повредили жилой многоквартирный дом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.