Эпштейн обсуждал загадочную смерть молодой россиянки

Американский финансист Джеффри Эпштейн обсуждал в личной переписке обстоятельства смерти 20-летней российской модели Русланы Коршуновой, сообщает РИА Новости. Имя модели несколько раз упоминается в опубликованных архивах, связанных с окружением Эпштейна.

Имя Русланы Коршуновой, которая погибла в Нью-Йорке в возрасте 20 лет, упоминается в письмах Эпштейна, которые датируются 2009–2011 годами. В декабре 2009 года знакомый финансиста Рамси Элкхоли предложил ему встречу с несколькими моделями, включая девушку по имени Регина. В письме Элкхоли сообщил, что у Регины есть возлюбленный, который может приехать вместе с ней.

Парень Регины — тот же, что и бывший парень Русланы, — отметил Элкхоли.

Он добавил, что познакомился с молодым человеком, когда Русланы не стало. Он был рядом, ездил в полицию, утешал мать и предлагал помощь, уточнил Элкхоли. В письме от 1 января 2011 года Элкхоли сообщил Эпштейну, что этот молодой человек избил Регину при свидетелях, похитил ее телефон и угрожал обратиться в полицию с заявлением о якобы употреблении моделью наркотиков.

10 января 2011 года Элкхоли сообщил о прекращении деловых отношений с Региной, сославшись на опасения за ее безопасность и возможный трагический исход, аналогичный ситуации с Коршуновой. В переписке 2010 года Эпштейн также высказал собственную оценку причин гибели модели. В письме адресату, имя которого скрыто, он написал, что то, что случилось с Русланой, главным образом произошло по вине ее бойфрендов.

Ранее телекомпания CNN сообщила о сокрытии Минюстом США десятков протоколов допросов по делу Эпштейна. Среди неопубликованных материалов оказались показания женщины, обвинившей американского президента Дональда Трампа в домогательствах.