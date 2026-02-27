Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 15:54

Зеленский пригласил Фицо на Украину

Зеленский во время телефонного разговора предложил Фицо посетить Украину

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо посетить Киев для обсуждения накопившихся вопросов, сообщили в офисе главы государства. Там уточнили, что соответствующее приглашение прозвучало во время телефонного разговора.

Прямо сейчас [Зеленский] говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. [Зеленский] приглашает его на Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов, — говорится в сообщении.

Ранее Фицо заявлял, что планирует обсудить с украинской стороной поставки нефти в Словакию. По его словам, Киев переносит сроки возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». До этого Братислава сообщала о приостановке аварийных поставок электроэнергии на Украину в ответ на прекращение нефтяного транзита.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев ранее допустил, что ВСУ могут остаться без поставок оружия и боеприпасов из Европы из-за эскалации конфликта со Словакией. Он напомнил, что Братислава уже начала претворять угрозы в жизнь, частично прекратив снабжать Киев электроэнергией.

Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Украина
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
В Смоленске просят арестовать фигурантов дела о похищении девочки
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Боец БАРСа погиб при ударе дрона ВСУ по Курской области
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.