Зеленский пригласил Фицо на Украину Зеленский во время телефонного разговора предложил Фицо посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо посетить Киев для обсуждения накопившихся вопросов, сообщили в офисе главы государства. Там уточнили, что соответствующее приглашение прозвучало во время телефонного разговора.

Прямо сейчас [Зеленский] говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. [Зеленский] приглашает его на Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов, — говорится в сообщении.

Ранее Фицо заявлял, что планирует обсудить с украинской стороной поставки нефти в Словакию. По его словам, Киев переносит сроки возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». До этого Братислава сообщала о приостановке аварийных поставок электроэнергии на Украину в ответ на прекращение нефтяного транзита.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев ранее допустил, что ВСУ могут остаться без поставок оружия и боеприпасов из Европы из-за эскалации конфликта со Словакией. Он напомнил, что Братислава уже начала претворять угрозы в жизнь, частично прекратив снабжать Киев электроэнергией.