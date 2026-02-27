Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sky News. По информации журналистов, при этом политик не намерен выводить войска из Донбасса.

(Зеленский. — NEWS.ru) готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров, — заявили на канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не видит серьезных изменений в позиции Киева по переговорному процессу. По его словам, контакты продолжатся в трехстороннем формате с участием России, Украины и США.

До этого замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица заявил, что встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться до конца марта. По его мнению, это возможно при благоприятном ходе переговоров по урегулированию конфликта.

Песков сообщил, что перспективы встречи президентов России и Украины остаются неясными. Он усомнился в необходимости проведения встречи на высшем уровне, выразив недоумение по поводу того, как Киев видит такой диалог в условиях своей нынешней позиции.

