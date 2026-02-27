Зимняя Олимпиада — 2026
Петербурженку госпитализировали после падения наледи с крыши

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге 56-летнюю местную жительницу госпитализировали в Мариинскую больницу после падения наледи с крыши, пишет «Петербург2». Инцидент произошел на Разъезжей улице у дома №16 в Центральном районе.

Глыба льда рухнула в момент, когда женщина возвращалась домой после прогулки. В больнице ее состояние оценили как среднетяжелое.

Как выяснилось, здание, с крыши которого упал лед, находится под управлением «Жилкомсервиса № 2 Центрального района». Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.

Ранее в Москве женщина получила травмы после падения ледяной глыбы. Масса обрушилась на припаркованные автомобили возле Ходынского тоннеля.

