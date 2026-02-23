Ледяные глыбы обрушились на машины в Москве, пострадал человек

В Москве женщина получила травмы после падения ледяной глыбы, передает Telegram-канал «112». Масса обрушилась на припаркованные автомобили возле Ходынского тоннеля.

По данным источника, пострадавшая получила перелом носа. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Известно, что транспортные средства получили серьезные повреждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Тем временем в Самаре 39-летний мужчина получил ушиб мозга после того, как на него с балкона 12-го этажа рухнула огромная глыба льда. Пострадавший по имени Иван вышел из подъезда поздним вечером подышать свежим воздухом и едва завернул за угол, как на него с оглушительным грохотом обрушилась льдина. Он смог самостоятельно подняться в квартиру и вызвать бригаду скорой помощи.

До этого в подмосковном Ступино ледяная глыба, упавшая с крыши дома на улице Пушкина, сломала позвоночник 10-летней девочке. У ребенка диагностирован перелом грудного отдела. Пострадавшую девочку доставили в больницу Подольска.