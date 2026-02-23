Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 17:11

Ледяные глыбы обрушились на машины в Москве, пострадал человек

Москвичку госпитализировали после падения ледяной глыбы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве женщина получила травмы после падения ледяной глыбы, передает Telegram-канал «112». Масса обрушилась на припаркованные автомобили возле Ходынского тоннеля.

По данным источника, пострадавшая получила перелом носа. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Известно, что транспортные средства получили серьезные повреждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Тем временем в Самаре 39-летний мужчина получил ушиб мозга после того, как на него с балкона 12-го этажа рухнула огромная глыба льда. Пострадавший по имени Иван вышел из подъезда поздним вечером подышать свежим воздухом и едва завернул за угол, как на него с оглушительным грохотом обрушилась льдина. Он смог самостоятельно подняться в квартиру и вызвать бригаду скорой помощи.

До этого в подмосковном Ступино ледяная глыба, упавшая с крыши дома на улице Пушкина, сломала позвоночник 10-летней девочке. У ребенка диагностирован перелом грудного отдела. Пострадавшую девочку доставили в больницу Подольска.

происшествия
лед
Москва
зима
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канадец распили теливизор из-за Олимпиады и попал на видео
Названы имена двух потенциальных преемников Трампа
Трамп показательно «избил» канадских хоккеистов в вирусном видео
В Совфеде отреагировали на увольнение курьера за помощь бездомной собаке
Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с лозунгом пособников Гитлера
Российский певец оказался злостным нарушителем ПДД
Более 10 человек не выжили при крушении вертолета в Южной Америке
Четверо мирных жителей попали под удар беспилотника ВСУ
«Финансовая трагедия»: в Раде забили тревогу из-за дыры в бюджете Украины
Поляки начали осознавать правоту России в украинском вопросе
Ночные снегопады и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
«Баламутит повестку»: в Минске высказались об отправке войск на Украину
Появилось досье на каждого из возможных преемников главы картеля «Халиско»
Россиянина задержали после смерти дочери на тюбинге
Ушла из жизни бывшая баскетболистка «Надежды»
Лишившийся главаря мексиканский картель CJNG имел связи в 40 странах
Названа дата прощания с солистом Shortparis Николаем Комягиным
В Венгрии рассказали, как отомстили Украине за остановку «Дружбы»
Новые правила Эстонии вызвали ажиотаж на границе с Россией
Трамп заявил, что Верховный суд невольно разрешил делать ему «ужасные вещи»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.