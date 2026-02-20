Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО Чемпион Украины по кикбоксингу Русецкий погиб под Сумами в рядах ВСУ

В Сумской области погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу Дмитрий Русецкий, сообщила пресс-служба Федерации кикбоксинга Украины. 28-летний спортсмен был убит 15 февраля.

Президент Федерации кикбоксинга Украины (WAKO) Ольга Павленко сообщила, что спортсмен был уничтожен неподалеку от села Писаревка. Русецкий погиб во время выполнения боевого задания.

