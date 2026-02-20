Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 23:55

Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО

Чемпион Украины по кикбоксингу Русецкий погиб под Сумами в рядах ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В Сумской области погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу Дмитрий Русецкий, сообщила пресс-служба Федерации кикбоксинга Украины. 28-летний спортсмен был убит 15 февраля.

Президент Федерации кикбоксинга Украины (WAKO) Ольга Павленко сообщила, что спортсмен был уничтожен неподалеку от села Писаревка. Русецкий погиб во время выполнения боевого задания.

Ранее стало известно, что четыре украинских летчика погибли в результате столкновения вертолета Ми-24 с беспилотником в декабре прошлого года. Как сообщили во Львовской областной военной администрации, похороны военных состоялись в регионе накануне.

До этого появилась видеозапись, на которой, предположительно, зафиксировано уничтожение истребителя F-16 американского производства на территории Украины. Удар по аэродрому в районе города Миргорода Полтавской области был нанесен Вооруженными силами России.

До этого американские эксперты заявили о превосходстве российского истребителя Су-35. Этот самолет, по их мнению, значительно превосходит западные модели F-16 и Mirage-2000, поставленные Украине, в воздушных боях. Украинским летчикам приходится использовать эти истребители на предельно малой высоте.

СВО
ВСУ
спортсмены
Сумская область
