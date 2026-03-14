В Брянской области раскрыли последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ

Богомаз: жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ на Брянскую область

Военнослужащий ВСУ
Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Брянской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, украинские военнослужащие использовали для атаки дроны-камикадзе. Повреждения получил один жилой дом.

[ВСУ] нанесли очередной удар с помощью дронов-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. Поврежден жилой дом, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России поразили места запуска и хранения украинских БПЛА дальнего действия в районе населенного пункта Перемога Сумской области. По данным Минобороны РФ, для атаки были задействованы беспилотники «Герань».

До этого стало известно, что шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан», пострадали в результате атак ВСУ в Шебекинском округе. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Один из мирных жителей получил осколочное ранение живота.

