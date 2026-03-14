Гладков назвал число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области

Шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан», пострадали в результате атак ВСУ в Шебекинском округе, заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Один из мирных жителей получил осколочное ранение живота.

В селе Новая Таволжанка дрон атаковал «газель». У водителя и пассажирки медики диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, добавил глава региона. В Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец «Орлана». Мужчину в тяжелом состоянии направили в больницу Белгорода, уточнил Гладков.

Кроме того, в Белгороде в результате ударов двух дронов по предприятию женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены производственный цех и автомобиль, резюмировал губернатор.

До этого в Минобороны РФ заявили, что украинская армия за сутки потеряла в зоне СВО порядка 1135 военных. Наибольший урон был нанесен украинским подразделениям в зоне ответственности группировки «Центр», где противник недосчитался более 290 солдат.

Похитившие у бойцов СВО деньги полицейские получили обвинение
Российские «Герани» поразили места запуска БПЛА в районе Перемоги
США резко снизили плату за отказ от гражданства
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны
Пентагон раскрыл число пораженных объектов на острове Харк
Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж
Бывший глава Украины обратился к Орбану в неожиданном письме
Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае
Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор
США возобновят добычу нефти на своем шельфе
Погода в Москве в воскресенье, 15 марта: ждать ли рекордного тепла и ливней
Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта
Убийц антибиотиков нашли в озере с питьевой водой для миллионов людей
Шедший в Россию греческий танкер стал жертвой неизвестных сил
«В наших руках»: в Иране назвали два ключевых условия для прекращения войны
Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол
В Совфеде оценили идею Мерца запретить въезд в ЕС участникам СВО
В Израиле подсчитали число атакованных штабов «Хезболлы»
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

