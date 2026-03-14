Гладков назвал число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области Гладков: шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан», пострадали в результате атак ВСУ в Шебекинском округе, заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Один из мирных жителей получил осколочное ранение живота.

В селе Новая Таволжанка дрон атаковал «газель». У водителя и пассажирки медики диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, добавил глава региона. В Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец «Орлана». Мужчину в тяжелом состоянии направили в больницу Белгорода, уточнил Гладков.

Кроме того, в Белгороде в результате ударов двух дронов по предприятию женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены производственный цех и автомобиль, резюмировал губернатор.

До этого в Минобороны РФ заявили, что украинская армия за сутки потеряла в зоне СВО порядка 1135 военных. Наибольший урон был нанесен украинским подразделениям в зоне ответственности группировки «Центр», где противник недосчитался более 290 солдат.