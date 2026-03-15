15 марта 2026 в 00:01

Не благородный напиток, а отрава: нарколог раскрыла всю правду о вине

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Существует распространенный миф, что вино — благородный алкогольный напиток и его умеренное употребление безопасно или даже полезно. Но это не так. Врач психиатр-нарколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Марина Саунова в интервью NEWS.ru объяснила, почему вино не менее вредно, чем водка или пиво.

Почему вред вина превышает пользу

Известно, что полифенолы красного вина обладают антиоксидантной активностью, а ресвератрол способен оказывать мягкий сосудорасширяющий эффект. Однако на практике химический состав вина не делает его безвредным. Этанол в любом напитке — токсин, который воздействует на весь организм, и даже умеренная доза приводит к накоплению повреждений в тканях.

Вред вина для желудочно-кишечного тракта

Этанол усиливает секрецию соляной кислоты в желудке, одновременно нарушая целостность защитного слизистого слоя, который обычно оберегает слизистую оболочку от агрессивного действия желудочного сока. При регулярном употреблении вина это приводит к хроническому раздражению слизистой, что со временем может спровоцировать развитие гастрита — воспалительного процесса, который нередко протекает бессимптомно и выявляется только при обследовании.

Длительное раздражение также повышает риск образования эрозий и язв желудка и 12-перстной кишки. Постепенно измененная слизистая теряет способность эффективно всасывать питательные вещества, включая витамины группы B и микроэлементы, такие как железо и цинк. Это может приводить к дефициту железа и развитию железодефицитной анемии, проявляющейся усталостью, слабостью, бледностью кожи и снижением когнитивной функции.

Кроме того, этанол замедляет регенерацию слизистой и нарушает местный иммунный ответ, повышая восприимчивость к инфекциям, включая Helicobacter pylori, которая сама по себе является фактором риска язвенной болезни и хронического гастрита. Таким образом, вредное влияние вина на желудок многогранно: оно сочетает прямое химическое раздражение, нарушение защитных барьеров и снижение усвоения жизненно важных веществ, что делает регулярное потребление даже умеренного количества вина значимым фактором риска для здоровья ЖКТ.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Помимо этого, этанол нарушает микробиоту кишечника, изменяя баланс между полезными и условно-патогенными бактериями. Нарушения микробиома связаны с повышенной проницаемостью стенки кишечника, хроническим воспалением и дискомфортом: вздутием, диареей, болями. Длительное воздействие может способствовать развитию синдрома раздраженного кишечника и повышенному риску онкологических процессов в ЖКТ. Алкоголь также повышает риск острого и хронического панкреатита. Вино с высоким содержанием сахаров дополнительно увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и повышает риск метаболических нарушений.

Почему польза вина для сердца — миф

Миф о сердечной пользе вина часто связывают с полифенолами — антиоксидантами, содержащимися в винограде. Действительно, исследования показывают, что умеренное потребление вина может незначительно повышать уровень «хорошего» HDL‑холестерина и улучшать антиоксидантный статус крови. Однако эта потенциальная польза крайне ограничена и не компенсирует риски, связанные с самим этанолом.

Этанол влияет на сердечно-сосудистую систему сразу несколькими путями: он повышает артериальное давление, увеличивает частоту сердечных сокращений и может провоцировать нарушения ритма, включая фибрилляцию предсердий. Хроническое употребление вина способно усиливать кардиомиопатию и повышать вероятность ишемических событий, таких как инсульт и инфаркт миокарда.

Вредное влияние вина зависит не только от объема выпитого, но и от индивидуальных факторов: генетики, возраста, наличия метаболических нарушений, ожирения и сопутствующих заболеваний. Таким образом, умеренное потребление напитка может дать лишь минимальную антиоксидантную поддержку, но эти эффекты не делают алкоголь безопасным для сердца. Реальная кардиопрофилактика достигается здоровым образом жизни, физической активностью и контролем факторов риска, а не регулярным употреблением вина.

Важно знать, что этанол нейротоксичен. Он снижает концентрацию нейротрансмиттеров, нарушает работу гиппокампа, влияет на память, когнитивные функции и эмоциональное состояние. Хроническое употребление, даже умеренное, ускоряет возрастное снижение когнитивных способностей и увеличивает риск депрессий и тревожных расстройств.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Вред вина для печени

Любой алкоголь вызывает жировую инфильтрацию печени, что может прогрессировать до стеатогепатита и цирроза. Этанол нарушает метаболизм липидов, усиливает оксидативный стресс и повреждает гепатоциты. Даже легкое вино при регулярном приеме нагружает печень, особенно в сочетании с жирной пищей или лекарственными средствами.

Вред вина для мужского и женского здоровья

Относительно влияния вина на мужское здоровье: даже умеренные дозы негативно влияют на эректильную функцию у мужчин, ускоряют атеросклеротические процессы и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, что косвенно снижает репродуктивную способность. Относительно женского здоровья: употребление вина повышает риск мастопатии, эндометриоза, нарушает менструальный цикл и влияет на фертильность.

В период беременности даже небольшие дозы этанола способны вызвать тератогенные эффекты, включая задержку внутриутробного развития плода. У женщин старше 35 лет регулярное употребление вина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и некоторых видов рака.

В каком случае вино принесет пользу

Если говорить о потенциальной пользе напитка, она существует только при редком строго умеренном употреблении: один бокал красного вина в месяц при отсутствии противопоказаний (беременность, заболевания печени, сердечно-сосудистые болезни). В этом случае антиоксиданты могут снижать окислительный стресс и слегка улучшать липидный профиль крови. Но на практике эффект минимален и не перевешивает риски регулярного употребления.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Даже легкое и фруктовое вино — нагрузка на ЖКТ, печень, сердце, мозг и эндокринную систему. Хотя фруктовое вино кажется безопасным из-за натурального происхождения, исследования показывают, что оно содержит высокую концентрацию сахара вместе с этанолом, а это усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Например, исследования по метаболизму алкоголя и сахара показывают, что сочетание этанола и легкоусвояемых углеводов повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD), инсулинорезистентности и ожирения даже при умеренном потреблении. Другой аспект — фруктовое вино часто вызывает более быстрый рост уровня сахара в крови, чем сухое вино, что повышает окислительный стресс и воспалительные реакции сосудов.

