Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 03:20

Терапевт назвала смертельную дозу водки

Терапевт Тен: выпитый в течение получаса литр водки является смертельной дозой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Употребление литра водки в течение короткого периода времени может привести к летальному исходу, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, в первую очередь от такого количества алкоголя пострадает печень.

Многие легкомысленно воспринимают алкогольный спор для «крепких ребят», не понимая, что это не проверка силы, а добровольное острое отравление, которое может убить даже здорового человека. Условно летальной дозой этанола для непьющего человека считается четыре-пять граммов на килограмм массы тела. Для человека весом 70 кг это примерно 350–400 граммов чистого спирта. В стандартной бутылке водки объемом 0,5 и крепостью 40% содержится примерно 200 граммов чистого спирта. Литр — это уже около 400 граммов. То есть участник игры за 10–30 минут добровольно принимает смертельную или околосмертельную дозу яда, с которой печень и организм в целом физически не могут справиться, — предупредила Тен.

Она подчеркнула, что это не просто сильное опьянение, а намеренное достижение смертельной концентрации этанола в крови за короткое время. По словам терапевта, организм перерабатывает алкоголь со скоростью примерно 7–10 граммов этанола в час. Она указала, что спиртное, выпитое сверх нормы, накапливается в крови, отравляя все системы организма.

Ранее президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявил, что за две недели новогодних праздников невозможно спиться. По его словам, алкогольная зависимость формируется постепенно.

алкоголь
врачи
россияне
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры с места взрыва в Орехово-Борисово на юге Москвы
Сотрудники ДПС пострадали в результате инцидента на юге Москвы
В США назвали имена активистов, которым запретили въезд в страну
Терапевт назвала смертельную дозу водки
США могут захватить у берегов Венесуэлы еще два танкера
Гороскоп 24 декабря: кому пора обновить интерьер, кто отправится в поездку?
В Белоруссии планируют разместить полк ракетных комплексов «Орешник»
«Вау»: Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
Названы четыре документа, которые лежат на столе переговоров по Украине
Плавное снижение: инфляция замедлилась, а что с ценами?
Стало известно, где Захарова встретила свой юбилейный день рождения
Россиянам назвали способы сэкономить на ЖКУ зимой
Baza сообщила, что на юге Москвы прогремел взрыв
Суд в Москве арестовал счета Чубайса по иску «Роснано»
В странах БРИКС может появиться собственная платежная система
Нищета, долги, отчаяние: почему солдаты ВСУ не могут прокормить свои семьи
Конъюнктивит: симптомы, можно ли ослепнуть. Объяснения офтальмолога
Путин встретился с главами МИД и Минобороны Сирии
В Ливии объявили трехдневный траур после авиакатастрофы
Фура с газом взорвалась на заправочной станции
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.