Терапевт назвала смертельную дозу водки

Употребление литра водки в течение короткого периода времени может привести к летальному исходу, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, в первую очередь от такого количества алкоголя пострадает печень.

Многие легкомысленно воспринимают алкогольный спор для «крепких ребят», не понимая, что это не проверка силы, а добровольное острое отравление, которое может убить даже здорового человека. Условно летальной дозой этанола для непьющего человека считается четыре-пять граммов на килограмм массы тела. Для человека весом 70 кг это примерно 350–400 граммов чистого спирта. В стандартной бутылке водки объемом 0,5 и крепостью 40% содержится примерно 200 граммов чистого спирта. Литр — это уже около 400 граммов. То есть участник игры за 10–30 минут добровольно принимает смертельную или околосмертельную дозу яда, с которой печень и организм в целом физически не могут справиться, — предупредила Тен.

Она подчеркнула, что это не просто сильное опьянение, а намеренное достижение смертельной концентрации этанола в крови за короткое время. По словам терапевта, организм перерабатывает алкоголь со скоростью примерно 7–10 граммов этанола в час. Она указала, что спиртное, выпитое сверх нормы, накапливается в крови, отравляя все системы организма.

Ранее президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявил, что за две недели новогодних праздников невозможно спиться. По его словам, алкогольная зависимость формируется постепенно.