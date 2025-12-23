Нарколог ответил, можно ли спиться за новогодние праздники

Спиться за две недели новогодних праздников невозможно, рассказал aif.ru президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Он отметил, что алкогольная зависимость всегда развивается постепенно.

Сформировать зависимость с нуля за 10–12 дней праздников невозможно. Алкогольная зависимость – это хроническое заболевание, которое развивается постепенно. Но за этот период можно легко уйти в запой или резко ухудшить уже существующие риски, — рассказал Исаев.

Нарколог подчеркнул, что после ежедневного употребления алкоголя в праздники при прекращении может развиться абстинентный синдром. По его словам, к симптомам данного состояния относятся: тремор, тахикардия, тревога, бессонница и подъем давления.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что самая частая бытовая причина смерти в состоянии алкогольного опьянения — это аспирация рвотных масс, которая приводит к удушью. По ее словам, пьяный человек также может получить тяжелые травмы и не почувствовать этого.