23 декабря 2025 в 12:48

Нарколог ответил, можно ли спиться за новогодние праздники

Нарколог Исаев: человек не может спиться за две недели праздников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спиться за две недели новогодних праздников невозможно, рассказал aif.ru президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Он отметил, что алкогольная зависимость всегда развивается постепенно.

Сформировать зависимость с нуля за 10–12 дней праздников невозможно. Алкогольная зависимость – это хроническое заболевание, которое развивается постепенно. Но за этот период можно легко уйти в запой или резко ухудшить уже существующие риски, — рассказал Исаев.

Нарколог подчеркнул, что после ежедневного употребления алкоголя в праздники при прекращении может развиться абстинентный синдром. По его словам, к симптомам данного состояния относятся: тремор, тахикардия, тревога, бессонница и подъем давления.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что самая частая бытовая причина смерти в состоянии алкогольного опьянения — это аспирация рвотных масс, которая приводит к удушью. По ее словам, пьяный человек также может получить тяжелые травмы и не почувствовать этого.

