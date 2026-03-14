14 марта 2026 в 20:48

Жители российского города пожаловались на отсутствие света и воды

«Don Mash»: в Ростове-на-Дону отсутствуют свет и вода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свет и горячая вода отсутствуют весь день на Вертолетном поле в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Don Mash». Коммунальщики не могут сообщить, когда в дома вернутся блага цивилизации.

Возмущенные жители обратились в диспетчерскую сетевой компании «Тесла». Там им заявили, что были отключены четыре подстанции. Причины отключений не уточняются.

Ранее в Старом Петергофе более 160 зданий, включая жилые дома, школы и детские сады, остались без центрального отопления из-за ремонта на трубопроводе по Ботанической улице. Под отключение попали 107 жилых домов и 60 учреждений, среди которых 17 учебных заведений и четыре детских сада.

До этого председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская заявила, что застройщики в погоне за сверхприбылью подключают новые дома к изношенным сетям без их модернизации, что приводит к многочисленным авариям на теплотрассах. Старые трубы, не рассчитанные на современные нагрузки, не выдерживают, и ситуация более чем с 200 крупными авариями минувшей зимой не улучшилась по сравнению с предыдущим годом.

