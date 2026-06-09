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09 июня 2026 в 10:08

Более 30 тыс. россиян погрузились во тьму из-за атаки ВСУ

В Брянской области более 34 тыс. человек остались без света из-за атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 34 тыс. человек остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины на один из энергообъектов Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале. При этом, по его словам, подачу электроэнергии удалось практически полностью восстановить.

Сегодня ночью совершена атака врага на один из энергетических объектов Брянской области. Было отключено электроснабжение более 34 тыс. жителей в нескольких районах. Благодаря слаженной работе аварийно-восстановительных бригад подача электроэнергии восстановлена практически полностью. Работы продолжаются, — написал Ковальчук.

До этого глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что обстановка с подачей электричества в городе продолжает оставаться напряженной. По словам градоначальника, причиной сложностей служат удары Вооруженных сил Украины по сооружениям энергетической инфраструктуры.

Позже сообщалось, что в пяти областях Украины фиксируют перебои с электроснабжением вследствие повреждений объектов энергетической инфраструктуры. По данным украинского Министерства энергетики, частично обесточены Днепропетровская и Одесская области.

Регионы
Брянская область
Егор Ковальчук
атаки ВСУ
электроснабжение
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