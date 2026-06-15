США и ЕС обеспокоены возможной сменой власти в Великобритании Politico: в ЕС и США заявили о падении авторитета британского премьера Стармера

Европейский союз и США фиксируют стремительное падение авторитета британского премьер-министра Кира Стармера на международной арене, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники. Действующие и бывшие дипломатические представители западных стран всерьез обеспокоены будущим ключевых союзнических обязательств Лондона после его вероятной отставки.

Собеседники издания утверждают, что зарубежные партнеры практически не представляют, какой внешнеполитический курс выберет фаворит предвыборной гонки, мэр Манчестера Энди Бернхэм. В дипломатических кругах подчеркивают, что Стармер всегда выделялся солидарностью с Киевом и смог выстроить прочные рабочие контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае прихода к власти нового британского лидера процесс налаживания аналогичных личных отношений с главой киевского режима может занять слишком много критически важного времени.

В Вашингтоне также опасаются, что потенциальный преемник не станет торопиться с поддержкой военных инициатив Белого дома. Кроме того, трансатлантическое партнерство уже было подорвано недавним отказом Стармера поддержать американские авиаудары по объектам в Иране. Действующие чиновники в США прямо заявляют, что при Бернхэме взаимодействие между Лондоном и Вашингтоном рискует ухудшиться еще сильнее. Западные союзники оказались в ситуации полной неопределенности, признавая Стармера самым непопулярным главой британского правительства в современной истории.

Ранее Стармер заявил журналистам, что останется на посту главы правительства королевства. Он отметил, что хочет довести работу до конца и служить своей стране.