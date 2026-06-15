Россиянин обокрал коллегу в туалете и поплатился Работнику московского метро дали условный срок за кражу пистолета у коллеги

Сотрудника московского метро Павла Алексеева приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года за хищение травматического пистолета, принадлежащего его коллеге, передает ТАСС со ссылкой на приговор суда. Инцидент произошел в служебном помещении во время посещения туалета.

Признать Алексеева Павла Владиславовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство огнестрельного оружия), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. Назначенное Алексееву П. В. наказание считать условным с испытательным сроком в течение трех лет, — следует из документа.

Обвиняемый, будучи ответственным за аккредитацию сотрудников, обнаружил травматический пистолет в кобуре на подоконнике в туалете. Он забрал оружие и на протяжении нескольких месяцев держал его у себя, разбирал и смазывал, а однажды даже стрелял из него по банкам в безлюдной местности. Сотрудник службы безопасности метро, которому принадлежал пистолет, разместил объявление в туалете с просьбой вернуть находку. В итоге Алексеев вернул оружие.

Добровольное возвращение пистолета было учтено как смягчающее обстоятельство в деле, однако это не освободило осужденного от уголовной ответственности. Следствие сочло, что у него изначально был умысел на хищение.

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