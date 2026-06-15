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15 июня 2026 в 10:37

Путин заявил о продолжении совместной работы России и Китая

Путин заявил о продолжении работы России и Китая над многополярным миропорядком

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия и Китай продолжат тесную совместную работу, направленную на построение справедливого и по-настоящему демократического многополярного миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин. В понедельник, 15 июня, он направил поздравительную телеграмму лидеру Китая Си Цзиньпину.

Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка, — добавил президент.

Путин добавил, что с теплом вспоминает недавнюю поездку в Пекин. Достигнутые в ходе его визита в КНР договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления партнерства, подчеркнул Путин. В завершение поздравления он пожелал китайскому коллеге доброго здоровья, счастья и благополучия.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп высоко оценил вклад Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. При этом Трамп подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия, которые, по его мнению, едва не сорвали достижение соглашения.

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