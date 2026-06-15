Агроном ответила, можно ли удобрять комнатные растения домашними средствами

Комнатные растения не рекомендуется удобрять с помощью домашних и самодельных средств, поскольку это грозит появлением вредных насекомых, предупредила в беседе с 360.ru агроном Елизавета Тихонова. Она посоветовала покупать для этого специализированные искусственные продукты.

Для комнатных растений нельзя применять [домашние средства]. Только искусственные удобрения. Вы поливаете [растения], с поливом [питательные вещества] постепенно поступают к корням. Особенно в период цветения, потому что цветение — это не для того, чтобы нам с вами красоту, а для того, чтобы им дать семена, они же собираются дать потомство, поэтому они цветут, а не для того, чтобы у нас было красиво, — объяснила Тихонова.

Она уточнила, что азотная подкормка нужна растениям раз в две недели для развития зеленой массы. Агроном отметила, что самодельные средства применялись в давние времена, когда люди не могли купить профессиональные удобрения. Сейчас же использовать их ошибочно, поскольку в цветах могут завестись трипсы, дрозофилы и другие вредители.

Ранее агроном Октябрина Ганичкина заявила, что переизбыток влаги может плохо сказаться на всех цветущих культурах. Она посоветовала закрывать такие растения во время затяжных дождей.