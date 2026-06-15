Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 10:29

Агроном ответила, можно ли удобрять комнатные растения домашними средствами

Агроном Тихонова предостерегла от использования домашних удобрений для растений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Комнатные растения не рекомендуется удобрять с помощью домашних и самодельных средств, поскольку это грозит появлением вредных насекомых, предупредила в беседе с 360.ru агроном Елизавета Тихонова. Она посоветовала покупать для этого специализированные искусственные продукты.

Для комнатных растений нельзя применять [домашние средства]. Только искусственные удобрения. Вы поливаете [растения], с поливом [питательные вещества] постепенно поступают к корням. Особенно в период цветения, потому что цветение — это не для того, чтобы нам с вами красоту, а для того, чтобы им дать семена, они же собираются дать потомство, поэтому они цветут, а не для того, чтобы у нас было красиво, — объяснила Тихонова.

Она уточнила, что азотная подкормка нужна растениям раз в две недели для развития зеленой массы. Агроном отметила, что самодельные средства применялись в давние времена, когда люди не могли купить профессиональные удобрения. Сейчас же использовать их ошибочно, поскольку в цветах могут завестись трипсы, дрозофилы и другие вредители.

Ранее агроном Октябрина Ганичкина заявила, что переизбыток влаги может плохо сказаться на всех цветущих культурах. Она посоветовала закрывать такие растения во время затяжных дождей.

Life Style
растения
агрономы
цветы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кевин Спейси рассказал об отношении людей, пока он был под следствием
Палестинцы захотели увидеть Россию в роли посредника по сектору Газа
Десятки домов подтопило в Краснодаре после ливней
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на автобус в Горловке
«Нет справедливости»: Спейси объяснил, где искать настоящее правосудие
В Узбекистане владельцев авто одной категории обяжут платить по $1000 в год
Спейси высказался о культуре отмены в Голливуде в беседе с Собчак
Гастроэнтеролог объяснила, какую еду опасно покупать в магазинах
На юго-востоке Москвы полностью выгорела кабина «Газели»
Цена нефти Brent упала впервые с марта
Раскрыта причина смерти актрисы Татьяны Плетневой
В Магнитогорске задержали сбившего нескольких человек водителя
Лукашенко объяснил, в чем отличие подготовок к войне Белоруссии и США
Киев в огне и дыму пожаров: удары по Украине 15 июня, был ли «Орешник»
Раскрыто, как мошенники обманывают туристов еще до начала отпуска
Назван важный промежуточный итог войны Ирана и США
Юрист ответил, кто сможет получить новую семейную выплату
Умерла «ангел-хранитель» и «пятый участник» легендарной группы ABBA
Рынок автотранспорта в России показал резкое падение продаж
«Нанесем удар всей мощью»: Кац назвал условие повторной атаки на Иран
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.