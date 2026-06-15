«Дорогой друг»: Путин обратился к Си Цзиньпину

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме по случаю дня рождения китайского лидера. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Си Цзиньпин по праву пользуется высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом.

Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения, — сказано в телеграмме.

Также Путин вспомнил их недавнюю встречу в Пекине — по его словам, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех ключевых направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами, уточнил российский президент.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с 80-летним юбилеем. По его словам, телефонный звонок носил неформальный и дружеский характер.