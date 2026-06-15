Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июня: где сбои в России

Сегодня, 15 июня, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 15 июня

Жалобы о сбоях мобильного интернета в российских регионах регулярно появляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам пользователей, не работают онлайн-сервисы, мессенджеры, не прогружаются сайты.

Мобильный интернет не работает сегодня, 15 июня, в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около двух с половиной сотен на момент публикации.

Жалобы распределились по следующим регионам (субъекты располагаются приблизительно в порядке убывания по числу обращений): Москва, Санкт-Петербург, Московская, Омская, Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Новосибирская, Самарская, Саратовская, Ярославская, Тульская, Калужская, Смоленская, Тверская, Волгоградская, Иркутская, Челябинская, Калининградская, Костромская, Амурская, Вологодская, Ивановская, Оренбургская, Тамбовская, Воронежская, Владимирская, Ульяновская области, Татарстан, Башкирия, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, Северная Осетия, Кузбасс, Пермский, Приморский, Хабаровский, Краснодарский, Красноярский, Алтайский края, Якутия.

Почему не работает мобильный интернет 15 июня

Отключение интернета происходит по необходимости для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. Российский лидер добавил: «Нечасто, но, к сожалению, такое происходит».

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

Что делать при отключении мобильного интернета

В условиях ограничений мобильного интернета остаются доступны звонки через мобильного оператора и СМС-сообщения. Чтобы воспользоваться нужным приложением, можно подключиться к общедоступной точке Wi-Fi — если сервис входит в белый список, то он будет доступен в любом случае, в том числе и через мобильный интернет в при отключениях.

В этот список включены соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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