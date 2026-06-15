Запад обсуждает использование киевских властей против Белоруссии, говорится в совместном докладе российского и белорусского МИД. Согласно документу, опубликованному на сайте МИД РФ, с 2022 года западные государства активно используют Украину в качестве своего геополитического и военного плацдарма против России.

С 2022 года Запад активно использует нелегитимный неонацистский режим в Киеве в качестве геополитического и военного плацдарма против России. В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь, — указано в докладе.

В документе говорится, что страны, претендующие на роль «лидеров» в соблюдении правозащитных стандартов, на практике демонстрируют «системный расизм, дискриминацию, <...> рост ксенофобии и прославление нацистов». Российские и белорусские дипломаты выступили против двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств под видом наведения «порядка, основанного на правилах».

Ранее в МИД РФ сообщили, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии создает противовес неонацистской Украине и военным группировкам НАТО. В ведомстве добавили, что Москва и Минск принимают серьезные меры для укрепления общего пространства обороны и безопасности.