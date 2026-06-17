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17 июня 2026 в 11:32

В ОП России дали советы, как правильно организовать клумбу во дворе дома

Член ОП РФ Машаров: перед созданием клумбы нужно провести собрание жильцов МКД

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Перед тем, как организовать клумбу рядом с многоквартирным домом, следует провести собрание собственников, напомнил в беседе с RT член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, за самовольное создание огорода или цветника возле жилого здания грозит административная ответственность.

Если земельный участок отмежеван, сформирован и зарегистрирован в общедолевую собственность многоквартирного дома, то владельцы помещений в нем могут распоряжаться этой землей. К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится принятие решений о благоустройстве земельного участка, на котором расположен МКД, в том числе о размещении, обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке, — отметил Машаров.

Он предупредил, что, если соседи заметят нарушителя, они могут пожаловаться и потребовать привести земельный участок в первоначальное состояние. В таком случае, организатору клумбы или огорода может грозить ответственность по статье о самовольном занятии земельного участка или же его использовании не по целевому назначению.

Ранее юрист Людмила Александрова заявила, что захламление тамбура в доме может обернуться штрафом до 15 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности. По ее словам, для юридических лиц размер взыскания увеличивается до 400 тыс. рублей.

Общество
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штрафы
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