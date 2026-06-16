Юрист ответила, что грозит россиянам за захламление тамбура в подъезде Юрист Александрова: за захламление тамбура в домах грозит штраф 15 тыс. рублей

Захламление тамбура в доме может обернуться штрафом до 15 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, для юридических лиц размер взыскания увеличивается до 400 тыс. рублей.

Многие жильцы многоквартирных домов сталкиваются с ситуацией, когда соседи по лестничной клетке используют места общего пользования как личный склад, загромождая коридоры и лестничные пролеты старой мебелью, велосипедами, стройматериалами и прочим хламом. Законно ли это? Однозначно нет. Нарушение требований пожарной безопасности — самая распространенная статья для данной категории нарушений. Штраф для граждан составляет 5–15 тыс. рублей, для должностных лиц — 20–30 тыс. рублей, а для юридических — 300–400 тыс. рублей, — предупредила Александрова.

Она подчеркнула, что штраф в 1 тыс. рублей за нарушение санитарных норм может быть наложен, если складирование вещей создает антисанитарные условия. За порчу имущества, по словам юриста, взыскание может достигать 1,5 тыс. рублей. При этом правозащитница добавила, что меры могут применяться как отдельно, так и вместе.

Лестничные клетки, коридоры и другие вспомогательные помещения являются общей долевой собственностью всех владельцев квартир в доме. Но ни у кого из жильцов нет права единолично распоряжаться им, превращая общий холл в свою кладовку. Ключевой запрет содержится в Правилах противопожарного режима в РФ. Он распространяется на подавляющее большинство предметов, которыми жильцы обычно загромождают общие зоны. Захламление путей эвакуации создает реальную угрозу жизни и здоровью людей в случае пожара, — заключила Александрова.

Ранее юрист Константин Крохин посоветовал обратиться в УК перед заменой батареи в квартире, чтобы не получить штраф. Он напомнил, что самостоятельно делать это запрещено законом.