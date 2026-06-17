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17 июня 2026 в 11:28

Возлюбленного Лерчек проверят из-за тренировок блогерши

Возлюбленному блогерши Лерчек попросили назначить проверку

Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Проверка грозит возлюбленному блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луису Сквиччиарини, который водит ее на тренировки, передает Telegram-канал «112». По мнению заявительницы, спорт несовместим с раком четвертой стадии.

Блогерша столкнулась с критикой из-за того, что в день прохождения очередного сеанса химиотерапии пошла в фитнес-клуб на тренировку, где поднимала тяжести. До этого Лерчек писала о том, что перенесла серьезную операцию на позвоночнике. Некая заявительница, которая не является участником процесса, требует повторно провести экспертизы, чтобы проверить инфлюенсершу.

Ранее прокуратура зарегистрировала и направила в столичный суд заявление о назначении Лерчек повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Поводом для обращения стали публикации блогера в социальных сетях.

До этого возлюбленный блогерши рассказал в соцсетях, что Лерчек завершила шестой курс химиотерапии. Чекалина призналась, что у нее пока мало энергии, однако она надеется на скорые перемены. Сквиччиарини заявил, что они намерены чаще показывать повседневную жизнь блогерши в процессе лечения — это поможет разрушить устоявшийся стереотип о людях с четвертой стадией рака.

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