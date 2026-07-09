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09 июля 2026 в 00:48

«Добро пожаловать!»: сербский министр высказался о визах для россиян

Министр Сербии Попович опроверг введение визового режима для россиян

Белград, Сербия Белград, Сербия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сербия сохранит безвизовый режим для граждан Российской Федерации, заявил ТАСС министр правительства Сербии Ненад Попович на полях XVI выставки «Иннопром». Он заверил, что россияне являются гостями республики, и подтвердил возможность полетов прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также из Сочи на недавно открытом маршруте Белград — Нижний Новгород.

Министр подчеркнул, что сербы «очень любят» российских туристов. Попович добавил, они заняли первое место по количеству посещений Сербии за первое полугодие 2026 года.

Белград, Нови Сад, Ниш, наши монастыри известны на весь православный мир, у нас очень живописные озера, реки, горы. И главное — встречают вас с любовью. Чувствуйте себя в Сербии как дома. Добро пожаловать! — заключил он.

Ранее Ненад Попович отмечал, что Сербия, несмотря на огромное давление, никогда не введет санкции против России. По его словам, Белград демонстрирует стойкость и четко знает, кто ее союзник.

До этого на сайте оператора VFS Global сообщили, что визовый центр Франции в Москве прекратит прием документов российских граждан на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Новые правила начнут действовать с 15 июля.

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