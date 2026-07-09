Раскрыты последствия бушевавшего в Калининграде урагана

Ураган, бушевавший 8 июля, не принес крупных разрушений инфраструктуре пляжей Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По информации ведомства, в Янтарном были повреждены зонты и временные кафе-палатки, а также сломаны ограждения и щиты. Однако серьезных повреждений ветер не нанес.

В пресс-службе МЧС отметили, что разрушительная сила стихийного бедствия уже ослабла и вскоре ожидается его затишье. Специалисты еще будут оценивать влияние циклона на сам берег прибрежных городов, но на данный момент в МЧС не поступало сообщений о серьезных повреждениях, включая ущерб брусчатке.

Кроме того, на сайте «Балтийской судоходной компании» указывается, что Калининградский морской канал остается закрытым для судоходства, а движение паромов между Балтийском и Балтийской косой приостановлено.

Ранее мощный шторм прошел в Китае. Сильный дождь и шквалистый ветер зафиксировали в провинции Хубэй. В результате непогоды больше 300 человек получили травмы. Еще 11 человек погибли. Специалисты в регионе продолжают спасательно-поисковые и восстановительные работы.