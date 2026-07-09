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09 июля 2026 в 00:26

Шурыгину отправили в СИЗО по делу об изготовлении порно: что известно

Диана Шурыгина Диана Шурыгина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Блогеру Диане Шурыгиной ужесточили меру пресечения по делу об изготовлении порнографии. Почему ее перевели из-под домашнего ареста в СИЗО?

За что Шурыгину перевели в СИЗО

Троицкий суд Москвы отправил Диану Шурыгину в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Ей вменяют часть «а» статьи 3 и часть 3 статьи 242 УК РФ.

За распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. В рамках этого дела в ее квартире уже был проведен обыск.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной ужесточения меры пресечения стало нарушение условий домашнего ареста.

«27-летняя девушка продолжала пользоваться мобильным телефоном, что ей было запрещено. Теперь ближайшие 11 дней она проведет в изоляторе», — говорится в посте.

Диана Шурыгина прославилась в 2017 году, появившись в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Там она поделилась историей об изнасиловании. После этого Диана начала вести YouTube-канал и активничать в соцсетях.

Что известно об уголовном деле в отношении Шурыгиной

В июне 2026 года стало известно, что против Шурыгиной возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ, пункту «а» части 3 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В ее доме прошли обыски.

Блогершу поместили под домашний арест, ей запретили пользоваться телефоном и интернетом. В ее квартире прошли обыски, изъята видеотехника. Бывший любовник девушки, криптобизнесмен Святослав Гусев, предположил, что Шурыгина могла работать с несколькими платформами, продавая интимный контент.

Telegram-канал Mash писал, что Диану Шурыгину обманули украинские менеджеры порноконтента, посулив ей раскрутку аккаунта в OnlyFans. По данным канала, 27-летняя скандально известная россиянка решила зарабатывать на откровенных фото после расставания с молодым человеком.

Вышедшие на нее пиар-специалисты с Украины предложили участие в съемках ЛГБТ-видео (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) за крупное денежное вознаграждение и предоставление виллы на Бали в качестве площадки для работы. Блогер согласилась на условия и снялась в двух роликах, после чего оказалась фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии.

При этом менеджеры продолжают распространять ключи от приватных каналов Шурыгиной и публиковать контент с ее участием. Стоимость доступа к материалам составляет 11 тыс. рублей.

26 июня SHOT написал, что блогер перед задержанием занималась поиском девушек для работы в порностудиях. По информации канала, 7 мая она прилетела с Бали в Москву, чтобы снимать и продюсировать фильмы для взрослых, а новых участниц привлекала через знакомых.

По данным канала, после появления информации об уголовном преследовании Шурыгина попыталась покинуть Россию и вернуться на Бали, но сделать этого не успела — ее отправили под домашний арест.

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