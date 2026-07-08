Называла маму тупой: женщина рассказала, как убила пятилетнюю дочку

Задержанная мать убитой девочки из Ачинска рассказала, что дочь называла ее тупой. Сейчас она сотрудничает со следствием и дает признательные показания. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

Разлагалась на раскаленных камнях

Ребенок и ее мама не выходили на связь с 27 июня. В этот день камеры зафиксировали, как женщина уводит девочку в неизвестном направлении. В следующий раз 32-летняя мать попала на камеры видеонаблюдения уже в региональной столице — Красноярске. Тогда она уже была без дочери.

Тело девочки нашли волонтеры 5 июля. Оно несколько дней пролежало на 30-градусной жаре на камнях у железной дороги и начало разлагаться. 7 июля маму девочки засекли уже в одном из магазинов Новосибирска. На следующее утро стало известно, что она задержана.

Давление семьи

СМИ писали, что уроженка Ачинска имела проблемы с психикой, из-за чего наблюдалась у специалистов последние 18 лет. Она жаловалась на прессинг в семье и утверждала, что даже дочь называла ее «тупой». Дедушка погибшей девочки рассказал журналистам, что дочь страдала эмоционально-лабильным расстройством.

Супруг рассказывал журналистам, что жена и ранее уходила из дома. Но накануне исчезновения они не ссорились. NGS24.RU пишет, что пара была в браке последние 12 лет. Супруг после трагических событий с его дочерью «развязался» после 10 лет трезвости.

Женщина призналась, что заранее спланировала убийство и вывела дочку из дома под предлогом похода в магазин. После она автостопом добралась сначала до Томска, а потом до Новосибирска, где, по ее словам, пыталась покончить с собой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Еще до того, как россиянку нашли, ее мать заявила: что бы ни произошло с внучкой, виновата будет именно ее дочь. В Следственном комитете уточнили, что женщина была задержана поздним вечером 7 июля, а допрошена наутро.

Повреждена подъязычная кость

В ближайшие три недели эксперты установят точную причину смерти девочки. Как сообщало издание KP.RU со ссылкой на свои источники, найденное повреждение кости в шее убитой чаще всего происходит при удушении.

«Единственная зацепка — повреждена подъязычная кость, так бывает при удушении. Но не обязательно. Надо принять во внимание, что ребенок маленький, у него эта кость может быть просто не до конца сформирована», — говорил источник.

Кроме того, отмечается, что на месте, где был обнаружен труп, не было следов борьбы.

Друзья Екатерины отмечают, что она всегда казалась им довольно странной и в прошлом уже сбегала от собственных родителей. Местные жители предполагают, что на ситуацию могли повлиять и крупные финансовые проблемы в общем семейном бизнесе по ремонту и продаже старой техники.

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