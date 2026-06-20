Украинские порноменеджеры обманули Шурыгину

Украинские менеджеры порноконтента обманули блогера Диану Шурыгину, посулив ей раскрутку аккаунта в OnlyFans, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, 27-летняя скандально известная россиянка решила зарабатывать на откровенных фото после расставания с молодым человеком.

Вышедшие на нее пиар-специалисты с Украины предложили участие в съемках ЛГБТ-видео (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) за крупное денежное вознаграждение и предоставление виллы на Бали в качестве площадки для работы. Блогер согласилась на условия и снялась в двух роликах, после чего оказалась фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии.

При этом менеджеры продолжают распространять ключи от приватных каналов Шурыгиной и публиковать контент с ее участием. Стоимость доступа к материалам составляет 11 тыс. рублей.

Ранее блогера отправили под домашний арест до 19 июля по уголовному делу о незаконном распространении порнографических материалов. Такая мера пресечения была избрана после обысков, прошедших 11 июня в ее московской квартире, где была изъята видеоаппаратура.