Шурыгину отправили под домашний арест по делу о распространении порнографии SHOT: суд поместил блогера Шурыгину под домашний арест до 19 июля

Блогера Диану Шлянину (до замужества — Шурыгину) поместили под домашний арест до 19 июля в рамках уголовного дела о незаконном распространении порнографических материалов, сообщили Telegram-каналу SHOT в московском суде. Мера пресечения была избрана после того, как 11 июня в ее квартире в столице прошли обыски, в ходе которых сотрудники изъяли всю видеоаппаратуру, которая могла использоваться для съемок контента.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, предусматривающей наказание вплоть до шести лет лишения свободы. По версии следствия, Шурыгина неоднократно публиковала в интернете ролики для взрослых с собственным участием.

Отмечается, что это не первый инцидент с участием блогера — в 2024 году ее уже задерживали вместе с бойфрендом Святославом Гусевым. Тогда соседи жаловались на постоянный шум из квартиры, а некоторые высказывали предположения, что внутри располагается бордель.

Имя Шурыгиной стало широко известно в 2017 году после ее участия в программе «Пусть говорят», где она заявила об изнасиловании. Позже она вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина, но брак распался в 2019 году.

Ранее сотрудники полиции провели обыск у Шурыгиной. Ее обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенных по предварительному сговору или организованной группой. Обыск проводился в порядке, не терпящем отлагательств.