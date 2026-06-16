Обыск по делу о порнографии прошел у «прославившейся» в 2017 году Шурыгиной

Обыск по делу о порнографии прошел у «прославившейся» в 2017 году Шурыгиной Правоохранители провели обыск у Шурыгиной по делу о распространении порнографии

Сотрудники полиции провели обыск у Дианы Шляниной (до замужества — Шурыгиной), следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ее обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенных по предварительному сговору или организованной группой.

Подозреваемой грозит от двух до шести лет лишения свободы. Обыск проводился в порядке, не терпящем отлагательств. Решение принимал следователь с последующим уведомлением судьи.

Имя Шурыгиной стало широко известно в 2017 году после ее участия в программе «Пусть говорят», где она заявила об изнасиловании. Позже она вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина, но брак распался в 2019 году. По одной из версий, причиной разрыва стали слухи о супружеской неверности. Шурыгина рассказывала, что хотела покончить с собой из-за интрижек супруга на стороне, а летом 2018 года уже Шурыгину обвинили в измене телеоператору.

Ранее сообщалось, что в Челябинске было передано в суд уголовное дело 16 членов группировки, которые заработали более 16 млн рублей на нелегальных вебкам-студиях, распространявших порнографические материалы. В пресс-службе Советского суда города объяснили, что незаконный бизнес действовал с января 2022 по май 2025 года.