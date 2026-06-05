Организаторов вебкам-студий с многомиллионными оборотами отдали под суд В Челябинске будут судить 16 россиян за организацию вебкам-студий

В Челябинске передано в суд уголовное дело 16 членов группировки, которые заработали более 16 млн рублей на нелегальных вебкам-студиях, распространявших порнографические материалы, сообщили в пресс-службе Советского суда города. Незаконный бизнес действовал с января 2022 по май 2025 года.

За изготовление и оборот запрещенного контента фигурантам грозит до шести лет лишения свободы с дополнительным запретом администрировать сайты на срок до 15 лет. Дата рассмотрения уголовного дела будет назначена в ближайшее время, сообщили в судебной инстанции.

Организатором преступной схемы выступил 27-летний уроженец Сатки, который привлек к работе еще 15 соучастников. Следствие установило, что именно он распределял между ними незаконно полученные доходы. Помимо производства и распространения порнографии, ему также инкриминируется легализация средств, добытых преступным путем.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали задержаны три женщины, включая двух россиянок, по подозрению в торговле секс-услугами через интернет. Им может грозить депортация и временный запрет на въезд в страну.