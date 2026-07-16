Моется не каждый день, но маникюр — это святое: как Шурыгина сидит в СИЗО

Моется не каждый день, но маникюр — это святое: как Шурыгина сидит в СИЗО

Суд отказал в изменении меры пресечения Диане Шурыгиной с СИЗО на домашний арест. Блогерша останется под стражей до 19 августа. Звезда ток-шоу «Пусть говорят» опровергла слухи о том, что сокамерницы якобы заставили ее мыть полы. Как влияет скандальная репутация Шурыгиной на пребывание в изоляторе, где до нее сидела Елена Блиновская, что рассказали правозащитники и адвокаты — в материале NEWS.ru.

Как Шурыгина оказалась в СИЗО в Печатниках

Диана Шурыгина (сейчас она носит фамилию бывшего мужа — Шлянина) обвиняется по ст. 242 ч. 3 УК РФ «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Изначально в качестве меры пресечения суд избрал для нее домашний арест. Однако блогер нарушила условия — пользовалась мобильным телефоном. В результате ее отправили в СИЗО. Троицкий районный суд Москвы оставил Шурыгину в изоляторе до 19 августа, удовлетворив ходатайство следствия.

Молодую женщину поместили в СИЗО «Печатники». Telegram-канал SHOT распространил информацию, о том, что сокамерницы якобы негативно отнеслись к новой соседке — заставляют мыть полы и санузлы. Сама Диана через председателя ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Илью Высотского опровергла эти сведения. Она сообщила, что в целом у нее все хорошо, и даже похвалила тюремную еду, оценив ее как вкусную и сбалансированную.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о СИЗО в Печатниках

СИЗО № 6 в столичном районе Печатники — единственный в Москве следственный изолятор, где содержатся только женщины. Там не так давно сидела и ждала приговора другая известная заключенная — психолог и блогер Елена Блиновская.

Правозащитница Ева Меркачева в разговоре с NEWS.ru назвала «шестерку» (СИЗО № 6) одним из лучших женских СИЗО в России. Это, впрочем, не означает, что там совсем нет проблем, свойственных другим подобным учреждениям, отметила собеседница. «Например, помыться можно всего два-три раза в неделю. Но представьте, что это такое для женщины <...>. Если мы берем большие камеры, то женщинам там сложно уживаться — все разного возраста, социального статуса, профессии, разных взглядов на жизнь. Да, они порой ругаются. Случаются конфликты из-за того, кто первой пойдет в туалет или если кому-то не хватило места у стола», — рассказала Меркачева.

Почему правозащитники не верят Шурыгиной

Правозащитница выразила сомнение, что у Шурыгиной действительно «все хорошо».

«Представители ОНК с ней (Дианой Шурыгиной. — NEWS.ru) разговаривали, она опровергает, что ее заставляют убираться. Говорит, что установлен график — она моет полы по нему в установленное время. Но я бы не верила тому, что она говорит в моменте. Например, хвалила еду и говорила, что вкуснее домашней. Но не может тюремная еда быть вкуснее домашней. Возможно, это сарказм. Либо она пытается заслужить хорошее отношение [со стороны администрации]. Думает, что если похвалила СИЗО, то к ней будут лучше относиться, скажем, отпустят под домашний арест», — предположила Меркачева.

Она добавила, что статья, по которой обвиняют Шурыгину — об изготовлении порнографии, — считается среди ее сокамерниц, конечно, «нехорошей», но и не вызывает критического негатива. Например, к детоубийцам в таких учреждениях относятся намного хуже.

«Я абсолютно уверена, что Диане там непросто. Но она не хочет это выносить на публику», — полагает правозащитница.

Диана Шурыгина Фото: t.me/moscowcourts

Почему Шурыгиной по-прежнему доступен маникюр

В Печатниках — как и в любых других СИЗО — строгий график: подъем в шесть часов утра, ранний отбой. С сотрудниками учреждения положено общаться вежливо, на «вы». Тюремную еду есть необязательно, при наличии денежных средств можно приобрести продукты или готовые блюда в ларьке при изоляторе, а через сайт ФСИН даже можно заказывать еду в кафе и ресторанах.

«Одно из самых больших достижений СИЗО в Печатниках — собственная парикмахерская. Услуга платная. Там работают осужденные из отряда хозобслуги (заключенные, которые положительно характеризуются начальством и благодаря этому имеют право работать на территории учреждения. — NEWS.ru). В качестве эксперимента в СИЗО также появились „чемоданчики красоты“, которые хранятся у сотрудников и выдаются по просьбе заключенных. В каждый такой „чемоданчик“ входит машинка для стрижки волос, фен, щипцы и т. д.», — рассказала NEWS.ru Меркачева.

Шурыгина на платной основе может сделать маникюр и педикюр, подкорректировать брови, покрасить волосы, а кроме того — тоже за деньги, — посещать спортзал и брать книжки из библиотеки.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие советы дали Шурыгиной правозащитники

Адвокат Леонид Ольшанский посоветовал Шурыгиной рассказывать о себе в камере как можно меньше. «В любом СИЗО и колонии не любят тех, кто из себя что-то строит. Нужно поменьше о себе говорить, не хвастаться, не вмешиваться в чужие разговоры. И должна быть единая линия: что сказал следователю, то и сокамерницам, потому что [в противном случае] на противоречиях подловят», — отметил Ольшанский.

Он также порекомендовал блогерше делиться с соседками продуктами и вещами, которые присылают близкие, — так заведено. Юрист уточнил, что сейчас тех, кто впервые попал за решетку, сажают отдельно от заключенных, которые уже имеют судимость. По его мнению, это в какой-то степени снижает градус возможных конфликтов.

Меркачева добавила, что в СИЗО обязательно есть психолог. Он сможет помочь Шурыгиной справиться с возможными моральными трудностями и даже посодействует, чтобы ее перевели в другую камеру, если у нее вдруг не сложатся отношения с соседками, отметила правозащитница.

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