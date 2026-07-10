SHOT: Шурыгина начала мыть полы и убирать туалеты в СИЗО

Telegram-канал SHOT сообщил, что блогера Диану Шурыгину отправили в СИЗО «Печатники» после нарушения условий домашнего ареста, где она теперь работает по хозяйству: моет полы и убирает туалеты. Как пишет источник, соседки по камере узнали девушку, но все равно привлекли ее к уборке.

Вместе с ней в СИЗО-6 находятся женщины, задержанные по статьям о наркотиках, хулиганстве и мошенничестве. Шурыгина стала единственной обвиняемой в камере по делу о съемках и распространении материалов для взрослых. В изоляторе ей доступны прогулки, занятия в спортзале, библиотека и мастерские. По информации источника, после попадания в СИЗО с ней начал работать психолог.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский сообщил, что Шурыгина выразила желание посетить храм, расположенный на территории СИЗО № 6 «Печатники», где она заключена. У нее нет претензий к условиям содержания и конфликтов с сокамерницами.

До этого вместе Шурыгиной по делу о распространении порнографии были задержаны еще два фигуранта. Источник сообщил, что они отправлены под домашний арест.